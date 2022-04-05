توزيع 23 ألف كجم لحوم طازجة على الأسر الأولى بالرعاية بالقاهرة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنه تم اليوم توزيع 23 ألف كجم لحوم طازجة من مشروع لحوم صكوك الإطعام لعام 2022 بالعاصمة والتي توزعها مديرية الأوقاف بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ضمن مشروع الإطعام الذى تنفذه وزارة الأوقاف.

ويستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية حيث تم توزيع اللحوم على عملاء تكافل وكرامة والأسر المسجلة بالتضامن الإجتماعى لضمان وصولها لمستحقيها.

ومشروع صكوك الإطعام أحد أعمال وزارة الأوقاف ضمن مشروعات خدمة المجتمع، ويساهم فى توفير الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية.