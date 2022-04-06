إصابة 7 أشخاص فى انقلاب ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بقليوب

القليوبية - إبراهيم سالم

شهد طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بمنطقة ميت حلفا دائرة مركز قليوب، انقلاب سيارة ميكروباص بسبب السرعة، أسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقلهم إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد توقف الطريق الزراعى فى اتجاه القاهرة إثر انقلاب سيارة ميكروباص ووجود مصابين.



وانتقلت على الفور قوات الأمن وتبين انقلاب سيارة ميكروباص عند منطقة ميت حلفا وتم تجنيبها على جانب الطريق ونقل المصابين إلى مستشفى قليوب وعددهم 7 أشخاص؛ وهم أحمد عبد الرزاق سلامة ومحمد فخرى محمد وإبراهيم عبد السلام محمد ومحمد عبد الرحمن أحمد وأحمد مجيب رجب ومحمود عصام عيسى وأحمد بكرى ناجى وجميعهم من ميت غمر دقهلية ويعملون فى إحدى الشركات، وتم نقلهم للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.