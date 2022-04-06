إصابة 5 بينهم 3 أشقاء فى حادث تصادم تروسكلين بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

الإسماعيلية _ السيد فلاح

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكلين بالكيلو 11 بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، وعلى الفور دفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بأربع سيارات إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لتلقي العلاج.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف في الإسماعيلية يفيد بتصادم تروسيكلين بمنطقة للكيلو 11 بطريق"الإسماعيلية - بورسعيد"، وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص بينهم ثلاثة أشقاء، وتم نقل المصابين الى مستشفى ابو خليفه للطوارئ لتلقي العلاج، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور مختلفة بالجسم.

وقال مصدر طبيب إن المصابين هم أسماء سليمان عيد، 17 عامًا مقيم منطقة الكيلو 9، مصابة باشتباه كسر بالقدم اليمني، وجرح بالجبهة وكدمات بالوجة، وصالح سليمان عيد 21 عامًا مقيم منطقة الكيلو تسعه مصاب بكسر المضاعف بالقدم اليمنى، وعيد سليمان عيد 34 عامًا مقيم منطقة الكيلو 9، مصاب بقدمات وساحجات بالجسم وجرح في الحاجب الأيمن، وكمال صالح شبراوي 23 عامًا مقيم القنطره غرب مصاب باشتباه كسر بالساعد الأيسر وخلع بالكتف الأيسر وكدمة بالصدر ومنة عبد الستار محمود 11 عامًا مقيم القنطرة غرب، مصابه بجرح بالحاجب الأيسر.