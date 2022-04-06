اليوم السابع
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إصابة 4 سيدات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان بالشرقية.. الأسماء

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:04 ص
إصابة 4 سيدات فى حادث تصادم بالعاشر من رمضان بالشرقية.. الأسماء إسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيبت 4 سيدات بسحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، إثر حادث تصادم أتوبيس بسيارة سوزوكى بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى. 

 

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان، وبالانتقال والفحص تبين تصادم أتوبيس بسيارة سوزوكى، وأسفر الحادث عن إصابة كل من "آمال محمد رمضان" 54 عاما و"شيماء عبد الله" 18 عاما و"بسملة عبد الله" 15 عاما و"نورا عبد القوى" بإصابات متفرقة بأنحاء الجسد.

 

وتم الدفع بسيارات إسعاف لنقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقى الخدمات الطبيبة والإسعافات اللازمة، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.


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