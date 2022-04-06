إصابة 3 أشخاص بالساحل الشمالى إثر تصادم عربة كارو مع تروسيكل

مطروح - حسن مشالي

أصيب 3 أشخاص، من محافظات مختلفة، مساء أمس ، إثر حادث تصادم عربة كارو مع تروسيكل، على طريق مطروح- الإسكندرية، أمام بوابة مارينا 5 بالساحل الشمالي.

تم نقل المصابين إلى مستشفى العلمين النموذجي لسرعة إسعافهم وهم كيرلس ميخائيل دياب " 18 سنة" - من محافظة بني سويف- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وعبد الرحمن نصر عبد الرازق" 16 سنة" -من العلمين-مصاب باشتباه كسر بالساق اليمني، وفزاع فتحي محمد " 38 سنة" – من محافظة المنيا- مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالفقرات وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف وغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقتا بلاغا بالحادث، فتم الدفع بـ 3 سيارات إسعاف لمكان البلاغ، وانتقلت على الفور قوات الشرطة والمرور والأجهزة المعنية الأخرى، لإخلاء المصابين، من مكان الحادث إلى مستشفى العلمين، ورفع آثار الحادث من على الطريق، وتم إعادة فتحه وتسيير حركة المرور.