اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 05:38 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الأربعاء، 06 أبريل 2022 04:12 م
إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى إسعاف - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 17 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 وردية، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى اتجاه كوبرى جريش، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 وردية، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى إتجاه كوبرى جريش، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة.

جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.

 


الشرقية

حادث

طريق

مصر اسماعيلية

اخبار الحوادث

حوادث الطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة