إصابة 17 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى

الشرقية - فتحية الديب

أصيب 17 شخصا بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 وردية، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى اتجاه كوبرى جريش، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث انقلاب أتوبيس 26 وردية، على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى إتجاه كوبرى جريش، ما أسفر عن إصابة 17 شخصا بإصابات متنوعة.



جرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاشر من رمضان، لتلقى الإسعافات الطبية والعلاج اللازم، ورفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.