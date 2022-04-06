اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:58 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكى متهم بـ 13 جريمة كراهية بعد مهاجمة 7 نساء.. "CNN" تكشف التفاصيل

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:04 ص
أمريكى متهم بـ 13 جريمة كراهية بعد مهاجمة 7 نساء.. "CNN" تكشف التفاصيل جرائم كراهية
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن توجيه تهم متعددة بارتكاب جرائم كراهية ضد رجل اعتدى على 7 نساء من أصول أسيوية خلال 3 ساعات في مدينة نيويورك أواخر فبراير الماضى، وفقا لشبكة سي ان ان.

اتهم ستيفن زاجونك ، 28 عاما ، بستة جرائم اعتداء من الدرجة الثالثة كجريمة كراهية وسبع تهم بالتحرش الشديد من الدرجة الثانية، وهي جنحة كراهية مما يجعله يواجه 13 تهمة.

وفقا للتقرير، بدأ زاجونك سلسلة من الهجمات الغير مبررة في 27 فبراير على النساء في الجانب الشرقي من مانهاتن ، وقال المدعي العام ألفين براج في البيان: "هذه الهجمات على سبع نساء من نيويورك ، كل واحدة تغذيها كراهية معادية لآسيا ، هي تذكير واقعي آخر بالمخاوف الواضحة التي لا تزال تواجهها مجتمعات AAPI ، ولا سيما نساء AAPI ، في مدينتنا".

وأضاف: "كما يُزعم ، في غضون ثلاث ساعات فقط ، نصب ستيفن زاجونك كمينًا انتقائيًا لسبع نساء آسيويات في اعتداءات منفصلة ، بعضها ضرب من الخلف - ليس لسبب آخر غير العرق.. هذه لائحة الاتهام نتيجة تعاوننا مع شرطة نيويورك"

وبحسب الادعاء، أصيب ستة ضحايا ، بينهم جروح نازفة وكدمات في وجوههم ، وفقد أحد الضحايا وعيه وعولج من ارتجاج، وتراوحت أعمار الضحايا بين 19 و 57 بحسب معلومات الشرطة التي قالت إن اثنين على الأقل عولجا في المستشفى.

ازدادت جرائم الكراهية ضد الآسيويين بشكل كبير خلال جائحة كوفيد -19 لدرجة أن إدارة شرطة نيويورك أنشأت فرقة عمل لمكافحة جرائم الكراهية ضد الاسيويين.

وسجلت شرطة نيويورك 158 حادثة جرائم كراهية ضد الآسيويين بين 8 مارس 2020 و 29 ديسمبر 2021، وتوفيت إحدى الضحايا ، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا ، متأثرة بجراحها بعد أربعة أشهر من مهاجمتها من قبل رجل بحجر، وكشف مكتب المدعي العام في مانهاتن إن لديه 27 قضية مفتوحة تتعلق بجرائم ضد آسيا.

 


الولايات المتحدة

اخبار أمريكا

جرائم كراهية

العنصرية في أمريكا

نيويورك

مانهاتن

شرطة نيويورك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"فوضى السلاح والعنصرية" أزمات فى أمريكا لا تنتهى.. تقارير تؤكد ارتفاع جرائم القتل وحوادث إطلاق النار 2021.. سياتل تشهد 88 حادثا و372 إصابة بسبب العنف المسلح وجرائم الكراهية زادت 339%.. وغموض القانون يثير الجدل

الأحد، 06 فبراير 2022 05:00 ص

ارتفاع "جرائم الكراهية" ضد الأمريكيين الآسيويين 339% خلال 2021

الثلاثاء، 01 فبراير 2022 11:58 ص

قلق من تزايد العنصرية.. واشنطن بوست: 567% زيادة بجرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين

الخميس، 27 يناير 2022 12:00 م

FBI يصف هجوم الكنيس بتكساس جريمة كراهية وعمل إرهابى

السبت، 22 يناير 2022 01:08 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة