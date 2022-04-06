أمريكى متهم بـ 13 جريمة كراهية بعد مهاجمة 7 نساء.. "CNN" تكشف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن مكتب المدعي العام في مانهاتن توجيه تهم متعددة بارتكاب جرائم كراهية ضد رجل اعتدى على 7 نساء من أصول أسيوية خلال 3 ساعات في مدينة نيويورك أواخر فبراير الماضى، وفقا لشبكة سي ان ان.

اتهم ستيفن زاجونك ، 28 عاما ، بستة جرائم اعتداء من الدرجة الثالثة كجريمة كراهية وسبع تهم بالتحرش الشديد من الدرجة الثانية، وهي جنحة كراهية مما يجعله يواجه 13 تهمة.

وفقا للتقرير، بدأ زاجونك سلسلة من الهجمات الغير مبررة في 27 فبراير على النساء في الجانب الشرقي من مانهاتن ، وقال المدعي العام ألفين براج في البيان: "هذه الهجمات على سبع نساء من نيويورك ، كل واحدة تغذيها كراهية معادية لآسيا ، هي تذكير واقعي آخر بالمخاوف الواضحة التي لا تزال تواجهها مجتمعات AAPI ، ولا سيما نساء AAPI ، في مدينتنا".

وأضاف: "كما يُزعم ، في غضون ثلاث ساعات فقط ، نصب ستيفن زاجونك كمينًا انتقائيًا لسبع نساء آسيويات في اعتداءات منفصلة ، بعضها ضرب من الخلف - ليس لسبب آخر غير العرق.. هذه لائحة الاتهام نتيجة تعاوننا مع شرطة نيويورك"

وبحسب الادعاء، أصيب ستة ضحايا ، بينهم جروح نازفة وكدمات في وجوههم ، وفقد أحد الضحايا وعيه وعولج من ارتجاج، وتراوحت أعمار الضحايا بين 19 و 57 بحسب معلومات الشرطة التي قالت إن اثنين على الأقل عولجا في المستشفى.

ازدادت جرائم الكراهية ضد الآسيويين بشكل كبير خلال جائحة كوفيد -19 لدرجة أن إدارة شرطة نيويورك أنشأت فرقة عمل لمكافحة جرائم الكراهية ضد الاسيويين.

وسجلت شرطة نيويورك 158 حادثة جرائم كراهية ضد الآسيويين بين 8 مارس 2020 و 29 ديسمبر 2021، وتوفيت إحدى الضحايا ، وهي امرأة تبلغ من العمر 61 عامًا ، متأثرة بجراحها بعد أربعة أشهر من مهاجمتها من قبل رجل بحجر، وكشف مكتب المدعي العام في مانهاتن إن لديه 27 قضية مفتوحة تتعلق بجرائم ضد آسيا.