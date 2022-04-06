أخبار البورصة اليوم الأربعاء 6-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة.

البورصة تخسر 1.5 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 731.472 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 282.6 مليون ورقة مالية بقيمة 729.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.7 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 13.63%، والعرب على 8.29% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 42.67% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.32%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.1 مليون جنيه، 980.2 ألف جنيه، 95.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 4.3 مليون جنيه، 119.7 مليون جنيه، 4.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.29%، ليغلق عند مستوى 11347 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 13875 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 4522 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 1930 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 2928 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 4369 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 1174 نقطة.

وصعدت أسهم 31 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 71 شركة، ولم تتغير مستويات 91 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 374.7 ألف سهم، 69 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 326 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 374.7 ألف سهم، 69 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 326 ألف سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، العربية للصناعات الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 135.9 ألف سهم، 130 ألف سهم، 250 ألف سهم، 600 ألف سهم، 2500 سهم، على التوالي.

واشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، جدوى للتنمية الصناعية، بالم هيلز للتعمير، النعيم القابضة للاستثمارات، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 137 ألف سهم، 100 سهم، 22 ألف سهم، 144 ألف سهم، 150 ألف سهم، 770.6 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 2500 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، شركة مستشفى كليوباترا 3110 سهم، 244.9 ألف سهم، على التوالي.

أسهم خزينة أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 45 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.35% من أسهم رأس المال، والثانية 275 ألف سهم، والثالثة 460 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.51% من أسهم رأس المال. أعلنت 7 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 45 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.35% من أسهم رأس المال، والثانية 275 ألف سهم، والثالثة 460 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.51% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 250 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2113% من أسهم رأس المال، والخامسة 140 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.4 مليون سهم، واشترت السادسة 215 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.35%، واشترت السابعة 400 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.25%.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية مجمل ربح النشاط 293.6 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 80.4 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الخسائر 455.3 مليون جنيه مقارنة مع 443.4 مليون جنيه.

وحققت شركة دايس للملابس الجاهزة، صافي مبيعات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020، وتحولت الشركة للربحية وبلغت 34.1 مليون جنيه مقارنة مع صافي خسائر 54.7 مليون جنيه.

وأعلنت الهيئة العامة للرقاب المالية، عدم الاعتداد بتقرير القيمة العادلة لشركة دايس للملابس الجاهزة، لاعتماد دعوة قدامي المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المصدر من مبلغ 106 مليون جنيه إلى 371 مليون جنيه، وذلك لعدم توافق التقرير مع معايير التقييم المالي للمنشآت والصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 أرقام 4،5،6،7 وملحق (أ).



قنديل للزجاج أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تلقيها كتاب من شركة قنديل للزجاج بخصوص تعديل سعر عرض الشراء الاجباري (المنافس) على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور ليصبح 2.40 جنيه للسهم بدلا من 2 جنيه، للسهم، وذلك وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.



مصر الجديدة للإسكان قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس الإدارة وافق على مشروع التعاقد على بيع أرض فضاء بمساحة 243 فدان مخصصة سكني متكامل الخدمات بالحي العشرين بمدينة هليوبوليس الجديدة وتبلغ إجمالي قيمة التعاقد نحو 1.735 مليار جنيه (1700 جنيه للمتر المربع) غير شامل تكلفة المرافق على أن يتم السداد بنسبة 20% من ثمن الأرض عند التعاقد (متوقع أن يتم في الأيام القليلة المقبلة، ونسبة 80% من الثمن على 16 دفعة ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.



إجراءات الشطب قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على إخطار شركة شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة بالسير في إجراءات شطب قيد شهادات الإيداع المصرية من البورصة المصرية وفقاً لأحكام ‏البند (3) و(5) من المادة (53) من قواعد القيد والمادة (73) من الإجراءات التنفيذية والالتزام بشراء شهادات الايداع حرة التداول والراغب مالكيها في البيع بسعر لا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل من المقيدين لدى الهيئة تعينه الشركة لهذا الغرض، على ‏أن يتم تنفيذ الشراء خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة بالسير في إجراءات الشطب ‏الإجباري .

كما قررت نقل تداول شهادات الإيداع المصرية لشركة مجموعة السلام القابضة إلى القائمة (د) وفقا للضوابط المنظمة لذلك وذلك اعتبارا من بداية جلسة تداول غدًا الخميس، تنفيذا للبند (1) من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس إدارة البورصة رقم (92) لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقائمة (د) مع استمرار إيقاف التعامل عليها لحين قيام الشركة بتنفيذ عملية شراء شهادات الإيداع حرة التداول.