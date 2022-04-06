أجواء رمضانية فى قرى جنوب الأقصر احتفالا بالشهر الكريم.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

رصد "تليفزيون اليوم السابع" أجواء شهر رمضان المبارك الساحرة فى شوارع قرى ونجوع جنوب محافظة الأقصر، حيث استقبل الأهالى والشباب والأطفال الشهر الكريم بدورة وزفة فى الشوارع تجوب مختلف الأرجاء طوال الأيام الأولى من الشهر الكريم تحتفل بقدومه، بجانب انتشار بائعي الكنافة والزلابية والمخللات وغيرها من الأجواء الرمضانية المبهجة فى شوارع القرى، والتى تظهر روح الشهر الكريم.

وما أن تدخل قرى ونجوع جنوب محافظة الأقصر، وتظهر أمامك الأجواء الرمضانية العتيقة بداية من بائع الفول صاحب القدرة الكبيرة فى الشارع والذي يبيع الفول فى فترة الظهيرة وحتى الليل، بجانب بائعي الحلويات والخضار والمخللات فى الشوارع، بجانب بائع الكنافة البلدى والكنافة الآلي وبائع الزلابية، والتى ترسم جميعها الأجواء المميزة لشهر رمضان المبارك.

وفى نفس السياق، رصد "تليفزيون اليوم السابع" فى بث مباشر أعمال توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة فى مدينة إسنا، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع التابعة لمركز ومدينة إسنا، مع قدوم أيام شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "وصل الخير"، وبالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والمجتمعي.

ومن جانبه، يقول محمود صادق منسق عام حياة كريمة في الأقصر، أنه مع دخول شهر رمضان المبارك تم البدء فى فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عبر توزيع أكثر من 4 آلاف كرتونة على قرى مدينة إسنا، موضحاً أن كرتونة المواد الغذائية تزن 12 كيلو جرام وتتكون من "مكرونة وصلصة وزيت وسمنة وسكر وأرز وفول، وبلح وياميش رمضان" وسيتم توزيع الكراتين على الأسر الأولى بالرعاية، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية والجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني، لاستهداف أكبر قاعدة من الفئات الأولى بالرعاية .

وأضاف منسق عام حياة كريمة بالأقصر، لـ"اليوم السابع" أنه تم التنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمركز للتمكن من توحيد قاعدة بيانات للأسر المستحقة للدعم، ويتم تسجيل من يحصل على الكرتونة لضمان عدم التكرار، ووصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.



رمضان فى قرى جنوب الأقصر حاجه تانية (1)



رمضان فى قرى جنوب الأقصر حاجه تانية (2)



رمضان فى قرى جنوب الأقصر حاجه تانية (3)



رمضان فى قرى جنوب الأقصر حاجه تانية (4)