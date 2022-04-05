50 مليون دولار صادرات الرخام والجرانيت خلال أول شهرين في 2022

كتب إسلام سعيد

كشفت بيانات المجلس التصديري لمواد البناء، أن صادرات مصر من الرخام والجرانيت سجلت 50 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 49 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة نمو 3%.

وأضاف تقرير للمجلس التصديري لمواد البناء، أن السعودية أكبر الدول المستوردة للرخام المصري بما قيمته 8.697 مليون دولار مقابل 6.130 مليون دولار بمعدل ارتفاع 42%، وقفزت الصادرات إلي فرنسا لتسجل 4.203 مليون دولار مقابل 1.186 مليون دولار بزيادة غير مسبوقة 254% وبلغ إجمالي الصادرات إلي لبنان 3.148 مليون دولار مقابل 1.925 مليون دولار بمعدل ارتفاع 64%

ومن جانب آخر شهدت صادرات مصر من السيراميك تراجع بنسبة 16% لتسجل 26 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلي فبراير 2022 مقابل 31 مليون دولار في أول شهرين من العام الماضي، وفق التقرير الشهري للمجلس التصديري لمواد البناء والحراريات.

وكشف تقرير المجلس أن ليبيا تصدرت الدول المستوردة سيراميك من مصر لتسجل 8.642 مليون دولار مقابل 9.134 مليون دولار بتراجع 5%، وتراجعت صادرات السيراميك إلي الأردن لتسجل 2.929 مليون دولار مقابل 5.239 مليون دولار بتراجع 44%.