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وكالة إسبانية: مصر الوجهة المفضلة للإسبان فى عيد الفصح

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:16 ص
وكالة إسبانية: مصر الوجهة المفضلة للإسبان فى عيد الفصح مصر الوجهة المفضلة للاسبان
فاطمة شوقى

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قالت وكالة "اوستالور" الإسبانية، إن عيد الفصح هذا العام سيكون مختلفا بعد فترة اغلاق وحبس ومنع السفر بسبب فيروس كورونا لمدة عامين، وتعتبر مصر الوجهة المفضلة للإسبان فى عيد الفصح.
 
وأشارت الوكالة الإسبانية إلى أن وكالة السفر PRESSTOUR ، وهى متخصصة فى السفر والرحلات التحفيزية والفعاليات والمؤتمرات أكدت أن مصر هى الوجهة المفضلة للإسبان.
 
وقالت الوكالة " من بين أولئك الذين اختاروا مغادرة حدودنا للاستمتاع بالأسبوع بأكمله، تعد مصر بلا شك وجهة النجوم، واختار 30٪ من السائحين الأسبان السفر إلى بلاد الأهرامات ونهر النيل ومدنها المهيبة مثل القاهرة وأسوان والأقصر، من بين عوامل الجذب الأخرى الرائعة.
 
وأضافت الوكالة أن السياح سيحتاجون إلى اجراء اختبار فيروس كورونا قبل السفر ، وإذا كان لديهم جدول التطعيم الكامل ضد كورونا.
 
 

مصر

السياحة

الاسبان

عيد الفصح

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