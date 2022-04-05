وزير الخارجية الروسى يعتزم زيارة الجزائر قريبًا

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه يعتزم زيارة الجزائر قريبًا، جاء ذلك خلال اجتماعه مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة اليوم في موسكو.

وقال لافروف، مفتتحًا لقائه مع نظيره الجزائري: "أعول على القيام بزيارة ثانية إلى الجزائر قريبًا، وسأصر على أن تستقبلونني".

ووصل وزير الخارجية الجزائري، في وقت سابق من اليوم، إلى موسكو للقاء نظيره الروسي، ضمن وفد مجموعة اتصال جامعة الدول العربية حول أوكرانيا.

يذكر أن لعمامرة عقد محادثات في شهر مارس الماضي مع نظيره الأمريكي خلال جولة قام بها الأخير في الشرق الأوسط؛ لمناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات الإقليمية والعالمية ، بما في ذلك الأحداث في أوكرانيا.