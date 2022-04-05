وزير التعليم الإيطالى: تسجيل أكثر من 10 آلاف طفل أوكرانى فى المدارس حتى الآن

فاطمة شوقى

أعلن وزير التعليم الإيطالي باتريزيو بيانكي أن نحو 10.064 طفلا أوكرانيا تم تسجيلهم في المدارس الإيطالية حتى الآن، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية.

وقال بيانكي، خلال حدث "تعليم من أجل السلام لنبذ الحرب" عبر تقنية الفيديوكونفرانس أمس الاثنين، "من بينهم 1000 إلى 1500 في مدارس خاصة مما يدل على تفرد ووحدة نظام التعليم الوطني".

وفجر الخميس 24 فبراير، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب تلفزيوني مفاجئ، بدء عملية عسكرية واسعة داخل الأراضي الأوكرانية، ومنذ ذلك الوقت، أسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن ملايين اللاجئين.

وكانت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيز، فى نهاية مارس الماضى ، إن إيطاليا استقبلت 67 ألف لاجئ قادم من أوكرانيا منذ اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفة أن 90% من هؤلاء اللاجئين هم أمهات وأطفال، بالإضافة إلى 5 آلاف رجل، موضحة أن عدد اللاجئين الذين يصلون يوميا يتراوح ما بين 3 إلى 4 آلاف شخص.

وأشارت إلى أن الدول الأوروبية الأخرى سجلت تراجعا في تدفقات اللاجئين الأوكرانيين إليها، مشددة على أنه في حالة سقوط مدن غربية مثل لفوف وأوديسا، فإن تدفقات اللاجئين سوف تكون كبيرة.