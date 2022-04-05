وزير الأوقاف يهنئ رئيس مجلس الدولة بالشهر الكريم

كتب على عبد الرحمن

التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء 5/ 4/ 2022م بمقر مجلس الدولة ، حيث هنأه وأعضاء المجلس بالشهر الكريم ، وأهداه نسخة من كتاب الله (عز وجل) بمناسبة هذا الشهر الفضيل ، كما أهداه بعض إصدارات وزارة الأوقاف كتاب : الدولة مفهومها وتطورها ، وكتاب : الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة ، وكتاب : حديث الصيام ضمن سلسلة (رؤية) للفكر المستنير.

من جانبه أشاد المستشار محمد حسام عبد الرحيم رئيس مجلس الدولة بدور الأوقاف في نشر الفكر الوسطي ، سواء من جهة إصداراتها العلمية المتميزة أم من جهة إعداد وتدريب وتأهيل الأئمة ، وإحكام سيطرتها على المساجد.

وقد حضر هذا اللقاء كل من المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة ، والمستشار أسامة الورداني نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لهيئة الأوقاف المصرية.