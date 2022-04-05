وزراء مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يلتقون وزير الخارجية البولندى

التقى وزراء مجموعة الاتصال العربية وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، وذلك قبل لقائهم المُقرر بوزير خارجية أوكرانيا بعد قليل.
ووصل وزير الخارجية سامح شكري وأمين عام جامعة الدول العربية ووزراء خارجية مجموعة الاتصال العربية بشأن الأزمة الأوكرانية، الثلاثاء، إلى العاصمة البولندية وارسو قادمين من العاصمة الروسية موسكو، بحسب ما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ عبر "تويتر".
وزراء مجموعة الاتصال العربية بشأن أوكرانيا يلتقون وزير الخارجية البولندىالثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:02 م
جانب من اللقاء
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التقى وزراء مجموعة الاتصال العربية وأمين عام الجامعة العربية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، مع وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو، وذلك قبل لقائهم المُقرر بوزير خارجية أوكرانيا بعد قليل.
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