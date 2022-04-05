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وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يناقشون حظر النفط والفحم من روسيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 01:05 م
وزراء مالية الاتحاد الأوروبى يناقشون حظر النفط والفحم من روسيا أوكرانيا
كتبت: هناء أبو العز

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اشتدت جبهات حرب أوكرانيا سواء بين الجيوش في ساحات القتال وبين صناع القرار السياسي، الذين يعلنون بأنهم يريدون تجنب المزيد من التصعيد بأي ثمن.
 
وأشارت صحيفة ميركير الألمانية، أن الاتحاد الأوروبي  يخطط لمزيد من العقوبات ضد روسيا، وبحسب المعلومات الفرنسية، من المقرر أن يتم البت في ذلك يوم الأربعاء فى اجتماع وزراء المالية للاتحاد الأوروبى.
 
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير على هامش الاجتماع مع زملائه في الاتحاد الأوروبي، إنه سيتم بحث حظر نفط وفحم محتمل ضد روسيا، وبصفته رئيس المجلس الحالي، قام بحملة للحصول على موافقة جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27.
 
وبالنسبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، فإن حظر استيراد النفط والفحم "بالتأكيد خيار"،  حسب قوله، مستكملًا: في ضوء فظائع الحرب في أوكرانيا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى حزمة عقوبات قوية وذات مصداقية.

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اوكرانيا

روسيا

فرض عقوبات

حظر الفحم

النفط

الاتحاد الاوروبى

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