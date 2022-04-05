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ننشر جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022 فى تعليم الجيزة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 04:16 م
ننشر جداول امتحانات الدور الأول للفصل الدراسى الثانى 2022 فى تعليم الجيزة تلاميذ - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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ينشر اليوم السابع جداول امتحانات المراحل التعليمية بالجيزة، للفصل الدراسى الأول، بعد أن اعتمده اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وأشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.
 
وسوف تبدأ من يوم السبت 7 مايو وحتي يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 وفقا للمقترح المعلن 
وأكد وكيل الوزارة علي مديري العموم الإدارات التعليمية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب لتأديه الامتحانات.
" جداول المرحلة الابتدائية"
- الصف الرابع الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف الخامس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
- الصف السادس الابتدائى ( صباحى – مسائى )
" جداول المرحلة الإعدادية "
-الصف الأول الإعدادي ( صباحى – مسائى )
- الصف الثانى الإعدادي ( صباحى – مسائى )
-الصف الثالث الإعدادي ( صباحى ) وموحد على مستوى مدارس محافظة الجيزة.
* جداول التعليم الفني بالإدارات التعليمية والتي ستبدء يوم الثلاثاء 26 أبريل وحتي يوم الخميس 19 مايو 2022
 
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