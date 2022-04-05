نفوق رؤوس ماشية فى حريق التهم محتويات حظيرة بطنطا

الغربية - مصطفى عادل

شهدت قرية شوبر التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية نفوق عدد من رؤوس الماشية فى حريق التهم حظيرة مواشي بالقرية، وتمكنت الحماية المدنية من إخماد النيران.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق في حظيرة مواشي بقرية شوبر.

وانتقلت سيارة مطافي لمكان البلاغ، وتم السيطرة على النيران، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة في الوقت الذي أطلق فيه أهالي القرية مبادرة لمساعدة صاحب الحظيرة وجمع مساعدات مالية له، بعد تكبده خسائر مالية كبيرة، وتم تشكيل لجنة من رجال القرية لجمع المساعدات المالية للمتضرر.