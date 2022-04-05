نصائح لمريض النقرس فى رمضان.. اعرف ازاى تحمى نفسك من المضاعفات

نهير عبد النبى

مرض النقرس هو شكل مؤلم من التهاب المفاصل، يحدث عندما تتسبب المستويات العالية من حمض البوليك في الدم في تكوين البلورات وتراكمها داخل المفصل وحوله، وينتج حمض اليوريك عندما يكسر الجسم مادة كيميائية تسمى البيورين، حيث يوجد البيورين بشكل طبيعي في جسمك، ولكنه يوجد أيضًا في بعض الأطعمة، ويتخلص الجسم من حمض اليوريك في البول.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic قد يساعد النظام الغذائي للنقرس في تقليل مستويات حمض البوليك في الدم، حمية النقرس ليست علاجًا ولكنه قد يقلل من خطر تكرار نوبات النقرس ويبطئ تقدم تلف المفاصل، وخصوصا فى شهر رمضان يجب أن يتبع المرضى نظام غذائى للوقاية من الالتهاب والألم، وهو:

- تجنب بعض الأطعمة التي تحتوي على البيورين وليس كلها.

- ادخل بعض الأطعمة التي يمكن أن تتحكم في مستويات حمض البوليك.

- من القواعد الأساسية الجيدة تناول كميات معتدلة من الأطعمة الصحية.

تفاصيل النظام الغذائي

تتبع المبادئ العامة لحمية النقرس وتوصيات النظام الغذائي الصحي النموذجية:

- فقدان الوزن. تزيد زيادة الوزن من خطر الإصابة بالنقرس، كما أن فقدان الوزن يقلل من خطر الإصابة بالنقرس، وتشير الأبحاث إلى أن تقليل عدد السعرات الحرارية وفقدان الوزن حتى بدون نظام غذائي مقيد البيورين و يخفض مستويات حمض البوليك ويقلل من عدد نوبات النقرس، ويقلل فقدان الوزن أيضًا من الضغط الكلي على المفاصل.

- الكربوهيدرات المعقدة، تناول المزيد من الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة التي توفر الكربوهيدرات المعقدة وتجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز ، وقلل من تناول عصائر الفاكهة الحلوة بشكل طبيعي.

- الدهون، قلل من تناول الدهون المشبعة من اللحوم الحمراء والدواجن الدهنية ومنتجات الألبان عالية الدسم.

- البروتينات، ركز على اللحوم والدواجن الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والعدس كمصادر للبروتين.





تشمل التوصيات الخاصة بأطعمة أو مكملات معينة ما يلي:



-اللحوم العضوية والغدية، تجنب اللحوم مثل الكبد والكلى والخبز الحلو، التي تحتوي على مستويات عالية من البيورين وتساهم في ارتفاع مستويات حمض البوليك في الدم.

-لحم أحمر، قلل من أحجام حصص لحم البقر والضأن .

- مأكولات بحرية، بعض أنواع المأكولات البحرية - مثل الأنشوجة والمحار والسردين والتونة، حيث تحتوي على نسبة أعلى في البيورينات من الأنواع الأخرى، ولكن الفوائد الصحية العامة لتناول الأسماك قد تفوق المخاطر التي يتعرض لها الأشخاص المصابون بالنقرس. يمكن أن تكون الأجزاء المعتدلة من الأسماك جزءًا من نظام غذائي لمرضى النقرس.

-الخضار عالية البيورين، أظهرت الدراسات أن الخضراوات التي تحتوي على نسبة عالية من البيورينات ، مثل الهليون والسبانخ ، لا تزيد من خطر الإصابة بالنقرس أو نوبات النقرس المتكررة.

-الأطعمة والمشروبات السكرية، قلل أو تجنب الأطعمة المحلاة بالسكر مثل الحبوب المحلاة ومنتجات المخابز والحلويات.

-قهوة،تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب القهوة باعتدال ، وخاصة القهوة التي تحتوي على الكافيين بانتظام ، قد يترافق مع انخفاض خطر الإصابة بالنقرس، و قد لا يكون شرب القهوة مناسبًا إذا كنت تعاني من حالات طبية أخرى، و تحدث إلى طبيبك حول كمية القهوة المناسبة لك.