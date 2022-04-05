ميناء دمياط يستقبل 10 سفن متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

دمياط - معتز الشربينى

أصدر المركز الإعلامى لهيئة ميناء دمياط بياناً قال فيه ، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن ، بينما غادر 8 سفن ، كما وصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24493 طن تشمل: 15317 طن فوسفات و 6290 طن يوريا و2200 طن مولاس و686 طن نترات الأمونيوم .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 44365 طنا، تشمل 9774 طن حديد، و6400 طن خردة، و12000 طن قمح، و125 طن فول، و11367 طن ذرة، و4699 طن ابلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 786 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 712 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1750 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 93558 طنا ، بينما بلغ رصيد القمح فى مخازن القطاع الخاص 144828 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2633 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولاً وخروجاً 4140 شاحنة.