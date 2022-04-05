"مياه سوهاج" تجرى اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ 16 و17 أبريل

سوهاج - محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن تحديد موعد اختبارات الحاسب الآلى للمتقدمين لوظيفة محصل وقارئ بالعمولة والتى تجرى يومى 16 و17 أبريل الجارى بمقر جامعة سوهاج بمدينة ناصر، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأضاف أنه يؤدى اختبارات الحاسب الآلى 1899 متقدما قد اجتازوا الاختبار الأول بجامعة سوهاج في عدد من اللجان داخل المقرات المخصصة لأداء الإمتحان.

ومن جانبه أشار اللواء مصطفى كامل مستشار الشركة لشئون الموارد البشرية، إلى أن الشركة ستعلن على موقعها الإلكترونى www.scww.com.eg، كشفا بأسماء المقبولين من نتيجة التظلمات والمتقدمين للاختبارات وتوقيت اختبار كل منها ورقم اللجنة ومقرها بجامعة سوهاج القديمة بمدينة ناصر.

وأوضحت المحاسبة سمية أحمد عساف رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه تقدم فى وقت سابق للاختبارات التحريرية 5925 متقدما وتخلف عن الحضور 968 متقدما واجتاز الاختبارات التحريرية 1888 متقدما، ولم يجتاز الاختبارات 3069، وأنه تم فتح باب التظلمات من نتيجة الاختبارات التحريرية فى الفترة من 20 إلى 24 مارس الماضى، وتم قبول تظم 11 متقدما، وذلك بمعرفة أساتذة كلية التجارة بجامعة سوهاج وطبقا للقواعد المنظمة لذلك بجامعة سوهاج.