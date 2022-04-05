موسكو: نتوقع مزيد من الاستفزازات ومحاولات تشويه سمعة الجنود الروس

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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تتوقع مزيدًا من الاستفزازات مثل بوتشا ومحاولات تشويه سمعة الجنود الروس.

وقال نيبينزيا، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، وفقا لما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية "نحن نتفهم تمامًا ما تفعلونه، تلعبون بالبطاقة الأوكرانية لضخ حملة دعاية هستيرية مناهضة لروسيا كل يوم".

وفي وقت سابق، نشرت السلطات ووسائل الإعلام الأوكرانية مقطع فيديو يُزعم أنه تم تصويره في مدينة بوتشا بمنطقة كييف، وترقد جثث القتلى على الطريق، فيما شكك العديد من مستخدمي الإنترنت في مصداقية اتهامات كييف ضد موسكو، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك دماء بالقرب من الجثث على الأرض، وأن بعض القتلى كانوا يرتدون شارات بيضاء على أكمامهم ويمكن أن يكونوا قد قتلوا على أيدي قوات الأمن الأوكرانية أو الدفاع الإقليمي.

كما لاحظ المستخدمون أن "الموتى" يحركون أيديهم، وعند النظر في مرآة الرؤية الخلفية لسيارة المشغل، يبدو أن أحد "الموتى" يغير موقعه بمجرد مرور السيارة.