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منظمة الهجرة الدولية: 7 ملايين لاجئ ونازح جراء الحرب فى أوكرانيا

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 02:00 م
منظمة الهجرة الدولية: 7 ملايين لاجئ ونازح جراء الحرب فى أوكرانيا لاجئين اوكرانيين
كتب سمير حسنى

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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن هناك نحو 7.1 مليون لاجئ أو نازح جراء الحرب في أوكرانيا، نقلا عن تقارير إعلامية.

كان حرس الحدود البولندي، أعلن اليوم الثلاثاء، أن نحو مليونان ونصف مليون لاجئ أوكراني وصلوا إلى بولندا منذ بدء الحرب.

وذكرت السلطات الأوكرانية  اليوم الثلاثاء، أن الهجوم الروسي ضد البلاد أودى بحياة 165 طفلا على الأقل، بينما أصيب جراؤه أكثر من 431 طفلا آخر.

وأشار مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان، نشرته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية - إلى أن 165 طفلا قتلوا في الهجوم الروسي على أوكرانيا حتى صباح اليوم الموافق 5 أبريل، فيما أصيب أكثر من 431 طفلا، منهم 266 بجروح متفاوتة الخطورة".

وأضاف البيان أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يجرى العمل على معرفة دقة تعداد الضحايا في أماكن القتال الفعلي، خاصة في مدينة ماريوبول وفي بعض مناطق كييف وتشيرنيهيف ولوجانسك.

ولفت البيان إلى أن الأطفال الأكثر تضررا كانوا في كييف برقم زاد عن 75 طفلا ثم في دونيتسك وخاركيف وتشيرنيهيف، مع الإشارة إلى أن القصف الروسي في بلدة بوتشا بمنطقة كييف أسفر أيضا عن مقتل 6 أشخاص بينهم طفل "بحسب البيان".

وأخيرا، أبرز البيان أن "869 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي على أوكرانيا، منهم 83 دمرت بالكامل".

 


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