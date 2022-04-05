مندوب الصين بالأمم المتحدة: الاقتصادات الكبرى مسؤولة عن إدارة مخاطر أزمة أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن الاقتصادات الكبرى مسؤولة عن إدارة مخاطر أزمة أوكرانيا.

ودعا مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، خلال كلمة له بجلسة مجلس الأمن، كل من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والناتو للحوار مع روسيا لحل أزمة أوكرانيا.

وتابع مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: يجب التحقيق بدقة حول ما حدث في بوتشا الأوكرانية، مشيرًا إلى أن الصور والتقارير عن مجازر في بوتشا الأوكرانية "محيرة".

وفى وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.