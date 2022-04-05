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مستشار رئيس أوكرانيا: روسيا اتهمتنا بوضع الجثث في بوتشا وهذا غير صحيح

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:29 م
مستشار رئيس أوكرانيا: روسيا اتهمتنا بوضع الجثث في بوتشا وهذا غير صحيح أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن روسيا اتهمتنا بوضع الجثث في بوتشا وهذا غير صحيح، موضحا أن قمر اصطناعي أمريكي كشف وجود الجثث في بوتشا قبل سيطرتنا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف مستشار رئيس أوكرانيا: المحققون والطب الشرعي سيؤكدون موعد مقتل مواطني بوتشا، موضحا أن فريق من الجنائية الدولية يحقق في مجزرة بوتشا.

وتابع مستشار رئيس أوكرانيا: قواتنا تسيطر على معظم الحدود مع بيلاروسيا، لافتا إلى أن روسيا تركز عملياتها للسيطرة على مدن جنوب وشرق البلاد.

وأشار مستشار رئيس أوكرانيا، إلى أن إسقاط أوديسا "قصة خيالية" وتحركات الانفصاليين غير فعالة، لافتا إلى أن ماريوبول تشهد قتالا عنيفا وقواتنا لا تزال تسيطر على مركزها.

وقال مستشار رئيس أوكرانيا: روسيا تتصرف معنا "بفوقية" وهذا ما يعرقل المفاوضات، موضحا أن المشكلة تكمن في أن الناتو لا يقبل بضمنا للحلف.

وتابع مستشار رئيس أوكرانيا: فلاديمير وتين لن يقبل لقاء فولوديمير زيلينسكي قبل أن يحقق أي نصر، مستطردا:  بنيتنا التحتية مدمرة والخسائر تقدر بتريليون دولار، ونشكر الغرب على ما قدمه لنا لكننا بحاجة لأسلحة ثقيلة، ونطالب حكومات الدول العربية بدعم موقفنا.


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