مسئول إيطالى: غرق 100 مهاجر فى البحر الأبيض المتوسط

فاطمة شوقى

قال زعيم حزب "فيفا إيطاليا" ماتيو رينزي، إن "ما يقرب من 100 شخص من المهاجرين، قد فقدوا حياتهم في عرض البحر الأبيض المتوسط ​​خلال نهاية هذا الأسبوع".

وكتب رينزي على موقعه الإخباري (Enews)، "لقد كانوا لاجئين أيضاً، لكن لا أحد يتحدث عنهم"، ثم تساءل: "لماذا لا يزال على بعض الحدود الأوروبية، يتعرض الأشخاص ذوو البشرة الداكنة لخطر إعادتهم؟".

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق إلى أن "هناك موضوعاً هائلاً يتعلق بالهجرة، وهو موضوع يشوه اليقينات في بلدان التشيك، المجر، بولندا وسلوفاكيا. واختتم بالقول: "إنه موضوع يدعو أوروبا إلى تغيير وتيرتها وعلى وجه السرعة".

ويذكر أن جزيرة لامبيدوزا تواصل استقبالها عدد من المهاجرين، وأكدت مصادر أمنية إيطالية وصول 97 مهاجراً، من بينهم 37 امرأة و9 قاصرين، إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي من خلال ثلاث عمليات رسوّ مختلفة بعد اعتراضهم قبالة جزيرة لامبيوني وسواحل لامبيدوزا، وذلك فى نهاية مارس الماضى.

وقالت المصادر في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الإيطالية، إنه تم تعقب 25 مهاجرا آخرين في الليل قرب ساحل كالا كروتشي من قبل دورية لقوات الدرك (كارابينييري)، ومن بينهن 17 امرأة، اثنتان منهن حوامل.

وأشارت إلى أن القارب تُرك عائمًا في عرض البحر، بينما نُقل جميع المهاجرين، وبعد إجراء فرز طبي أولي لهم، نقلوا إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي تستضيف حاليًا 124 شخص.