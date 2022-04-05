اليوم السابع
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مسؤول أمريكي: واشنطن تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيماوية

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:10 م
مسؤول أمريكي: واشنطن تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيماوية الحرب الروسية على أوكرانيا
إبراهيم حسان

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أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل، نقلا عن مسؤول أمريكي، قوله، إن واشنطن تزود أوكرانيا بمعدات للوقاية من الأسلحة الكيماوية.

 

وفي وقت سابق، أكدت منظمة الأمم المتحدة، سقوط 1430 قتيلا في أوكرانيا منذ بداية الهجوم الروسي.

 

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرج، إن الحلف يتوقع توغلا روسيا في جنوب وشرق أوكرانيا لاحتلال منطقة دونباس، موضحا أنهم سيقدمون مساعدات خاصة بالأمن السيبراني لأوكرانيا لحمايتها من أي تهديد كيميائى.

 

وأضاف أن الأزمة الأوكرانية مقلقة وتداعياتها عالمية، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدة شركائنا في تعزيز صمودهم ومنع أي عدوان مستقبلى.

 

وقال ستولتنبيرج إن ما يحدث في أوكرانيا أمر وحشي ومأساة لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لا يأبه للقوانين الدولية ولا لحقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها الحق في الحياة.


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