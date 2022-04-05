مذكرة بين الرقابة الصحية وهيئة دولية لاعتماد المستشفيات للسياحة العلاجية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تعاون، مع أحد المنظمات الدولية، المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية.

وقالت هيئة الاعتماد والرقابة الصحية يهدف التعاون إلي تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين في مجال وضع المعايير وآليات ضمان الجودة، إلى جانب تنظيم آلية للعملية التقييمية الخاصة بمعايير الاعتماد الصادرة عن هيئة الاعتماد المصرية والمعتمدة من الاسكوا.

وأوضح الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، خلال فعاليات التوقيع، اليوم الثلاثاء بمقر الهيئة بالقاهرة، أن الاتفاق يستهدف التعاون المشترك ما بين الطرفين في مجال اعتماد المنشآت الصحية، وتنظيم فعاليات مشتركة للتوعية بالسياحة الطبية والمعايير الدولية، مشيرا إلى أن آلية العملية التقييمية بين الهيئتين تمهد الطريق أمام المنشآت الصحية المصرية المعتمدة من GAHAR لتكون وجهة للمرضى سواء في مصر أو في الشرق الأوسط أو العالم، الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في أن تكون مصر واحدة من الوجهات العالمية، في تقديم الخدمات الطبية للمرضى من دول العالم، والذي ينعكس بدوره إيجابياً علي الاقتصاد المصري.

قام بتوقيع الاتفاق عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د. أشرف اسماعيل رئيس الهيئة، وذلك بحضور د. نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.