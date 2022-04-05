محافظ جنوب سيناء يطالب ببذل كل الجهود لإنجاح مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ

جنوب سينا ء_ ياسر عامر

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بجهود الدولة فى توفير معارض أهلا رمضان وتوافر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين، وطالب القيادات التنفيذية ببذل مزيدا من الجهد استعدادا لانعقاد مؤتمر التغيرات المناخية بشرم الشيخ COP 27.

وقدم محافظ جنوب سيناء التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك إلى القيادات التنفيذية وكافة العاملين والمواطنين بالمحافظة، خلال ترأسه جلسة المجلس التنفيذى اليوم الثلاثاء، بديوان عام المحافظة بطور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الأسكندرانى السكرتير العام المساعد، ورؤساء المدن، ومديرى المديريات والإدارات المختلفة.

وقال المحافظ إن المرحلة القادمة تتطلب من الجميع جهوداً مضاعفةً، مضيفاً أنه لا مجال لأى مسئول متخاذل، مطالباً الجميع بضرورة التكاتف من أجل انجاح المؤتمر الدولى للتغير المناخى والذى سيقام على أرض مدينة شرم الشيخ.

ووجه بسرعة تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية ومحطات الشحن بالكهرباء والإنترنت الفائق السرعة ، وتوسعة ورفع كفاءة الطرق، والتطوير الشامل لمضمار الهجن، وقرية التراث وغيرها من المشروعات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ، مؤكداً على استمرار المشروعات الجارية بكافة المدن الأخرى .

كما ناقش المحافظ عدداً من موضوعات الجلسة ومنها وضع الاشتراطات البنائية لتقسيم المشاتل بشرم الشيخ، وكذا مقترح تعديل التقسيم الإدارى لجميع مدن المحافظة، ومقترح تخفيض سعر متر الأرض الواردة بلجان التقييم الخاصة بتقنين وضع اليد بمدينة دهب .