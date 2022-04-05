اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية: متابعة يومية لـ 77 منفذا ثابتا ومتحركا خلال شهر رمضان

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 10:01 ص
محافظ الغربية: متابعة يومية لـ 77 منفذا ثابتا ومتحركا خلال شهر رمضان جانب من الحملات
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جهود المراكز والمدن والأحياء في متابعة توافر السلع الغذائية للمواطنين وضبط أسعارها خاصة في المعارض والشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة التي أقامتها المحافظة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

و قامت مراكز  طنطا، بسيون وكفر الزيات بالمرور على الشوادر والمنافذ في نطاق عملهم والتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة وسؤال المواطنين عن جودة المنتجات وتنوعها وانخفاض سعرها عن مثيلاتها في الأسواق، وذلك من خلال فرق الرقابة والمتابعة والرصد الميداني بتلك المراكز.

وشدد محافظ الغربية على كافة الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق للتصدي لمحاولات بعض التجار الجشعين في حجب السلع الغذائية الأساسية للمواطنين عن الأسواق أو تخزينها للمضاربة في الأسعار وزيادتها والتعامل مع تلك المحاولات وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة مع توفير السلع الأساسية بجودة عالية وأسعار مخفضة .

وأشار المحافظ إلى أنه تم توفير 77 من الشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الإقتصادية المخفضة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

 

a2c7ac33-6d37-43b3-ae2c-db46f5769dd1
 

 


أسواق الغربية

محافظ الغربية

اسواق

رمضان

الغربية

اخبار الغربية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة