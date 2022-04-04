اليوم السابع
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هنا المطبخ الخيرى فى الغربية بينتج وجبات لغير القادرين فى الشهر الفضيل.. لايف

الإثنين، 04 أبريل 2022 04:38 م
هنا المطبخ الخيرى فى الغربية بينتج وجبات لغير القادرين فى الشهر الفضيل.. لايف الوجبات بمطبخ الخير لتوزيعها على غير القادرين
الغربية - محمد طارق

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قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد ، اليوم الإثنين ،من قرية حانوت التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية ، ولقاء مع القائمين على مبادرة " إطعام الطعام " داخل المطبخ الخيرى بالقرية ، لانتاج الوجبات للأسر الأكثر احتياجا بالقرية والقرى المجاورة خلال شهر رمضان .

وقال راغب حبيب أحدٍ المتطوعين فى المطبخ الخيرى ل " اليوم السابع " أسسنا المطبخ منذ أكثر من عامين كاملين ، وخلال تلك الفترة يقدم المطبخ خدماته للآسر الأكثر احتياجا ، حيث يوجد لدينا حاليا قاعدة بيانات للغير قادرين داخل القرية وخارجها نقوم بتوزيع الوجبات عليهم فى منازلهم بعد اعدادها .

وأضاف هيثم النقيب إن فكرة المبادرة جاءت لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا والمرضى وتوفير الطعام لهم خلال شهر رمضان، موضحا أن المبادرة إنسانية وأطلقنا عليها اسم "المطبخ الخيرى" لتخفيف العبء عن المواطنين ، مشيرا إلى أن الحملة مستمرة لتقديم جميع الخدمات والمساعدات للأسر الأكثر احتياجا والمرضى بالقرية والقرى المجاورة.

 

إعداد الوجبات بمطبخ الخير
إعداد الوجبات بمطبخ الخير

 

الوجبات بمطبخ الخير لتوزيعها على غير القادرين
الوجبات بمطبخ الخير لتوزيعها على غير القادرين

 

تجهيز الوجبات بمطبخ الخير
تجهيز الوجبات بمطبخ الخير

 

جانب من تجهيز الوجبات
جانب من تجهيز الوجبات

 

 


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