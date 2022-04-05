محافظ الغربية: تحرير 13 محضرا وتطهير 42 منشأة بالمحلة الكبرى

الغربية: محمد طارق

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية قيام رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحال التجارية والمقاهي والورش الحرفية للتأكد من مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد،

حيث قامت اللجنة المشكلة تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة، بمتابعة التزام الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 13 محضرا متنوعا ما بين (4 محاضر عدم ارتداء كمامة، 5 محاضر إشغال طريق، 3 محاضر نظافة ، 1 محضر بيئة )، كما تم تطهير وتعقيم ( 35 مسجد، 1 مقر وحدة محلية، 2 وحدة صحية، 2 موقف سيارات ، 1 مقر جمعية زراعية ، 1 مقر تموين ) ومصادرة 7 شيشة وإعدام 32 كوبا زجاجيا.

وفي ذات السياق قامت رئاسة مركز ومدينة بسيون تحت إشراف الأستاذة منى صالح رئيس المدينة بفض عدد 2 سوق وشن حملة إشغالات موسعة أسفرت عن مصادرة عدد 5 كراسي ، 10 موازين ، عربة فول وملابس أطفال إلى جانب تطهير 10 مساجد.

كما قام حي ثان طنطا بوجود محمود عيسى رئيس الحي بتنفيذ حملة إشغالات مكبرة في نطاق الحي حملة أسفرت عن غلق عدد 1 مطعم وعدد 2 كافية ومصادرة عدد 13 كرسي وإزالة قاعة أفراح على الطريق السريع بمساحة 6 قيراط في المهد وتحرير 6 محاضر نظافة.