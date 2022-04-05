محافظ أسيوط: إعادة طرح وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن قيام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعادة طرح بعض وحدات الإسكان الاجتماعى لمحدودى ومتوسطى الدخل ببعض مراكز المحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية للتمويل العقارى، وذلك لتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة فى المحافظة، وفقاً لرؤية مصر 2030 وتوفير حلول عاجلة لمشاكل الإسكان والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضى والعقارات فضلاً عن توفير فرص عمل وجذب استثمارات جديدة، مشيراً إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير وتطوير الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين وهو ما يظهر جلياً فى الجهود المبذولة والخطوات الجادة لاستكمال مشروعات التنمية والنهوض بمشروعات البنية التحتية والتوسع فى مشروعات الإسكان.

وأوضح عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بأسيوط، أنه تم الإعلان عن إعادة طرح بعض الوحدات السكنية الزائدة عن حد الطلب وشاغرة وغير المباعة بمراكز (ديروط، منفلوط، البدارى، أبنوب، أبوتيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد) تبلغ مساحتها 90م2 كاملة التشطيب وجاهزة للتسليم بحيث ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة فى تاريخ نهاية الإعلان يوم 1 مايو القادم، مضيفاً أنه على من يرغب بالحجز التوجه لمقر مديرية الإسكان بموقعها الكائن بشارع الهلالى بحى شرق لسحب نموذج التقدم ومعرفة المصروفات والرسوم الإدارية المبينة بالجدول المرفق أو ومعرفة باقى الإجراءات الخاصة بالتقديم ولمزيد من الاستفسار التواصل مع مديرية الاسكان.