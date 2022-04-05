لماذا وصف النبى السيدة عائشة بـ" حُمَيْرَاء".. اعرف الحكاية فى حلقة جديدة من برنامج "حكايات بيت النبوة"

كتب محمد السيد

كرست السيدة عائشة بنت أبى بكر الصديق خليفة رسول الله، التى احتلت مكانة كبيرة فى قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم، حياتها بعد انتقال النبى الكريم إلى الرفيق الأعلى، لنشر الدين الإسلامى، فكانت تروى الحديث وتفتى فى أمور الدين، لعبت دورا مهما فى التاريخ الإسلامى، فقد كانت عالمة وفقيهة ومفسرة للقرآن وراوية لأحاديث النبى.

نستكمل فى الحلقة الجديدة من سلسلة «حكايات بيت النبوة»، الحديث عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضى الله عنها وأرضاها، المحبوبة بنت المحبوب، ونتناول قصة براءتها من فوق سبع سماوات، وكيف كانت حياتها بعد وفاة النبى الكريم.



المبرأة من فوق سبع سماوات كان من عادة النبى الكريم، إذا أراد الخروج فى سفر من الأسفار أن يقرع بين نسائه، من أجل أن تصاحبه فى ذلك السفر، فلما كانت غزوة بنى المصطلق، جاءت القرعة من نصيب السيدة عائشة رضى الله عنها، فاصطحبها معه فى السفر، وسافرت معه فى غزوة بنى المصطلق، وسميت بغزوة المريسيع، وجاءت قصة حادث الإفك، عندما فرغ النبى من غزوته تجهز الجيش للمسير، فأرادت السيدة عائشة قضاء بعض حوائجها، ثم عادت لتجد نفسها قد فقدت عقدا، فلما ذهبت تبحث عنه سار الركب، وعادت السيدة عائشة، وجلست فى مقامها تنتظر عودة من يسأل عنها، فأخذها النعاس فنامت، فإذا بالصحابى صفوان بن المعطل يلحظها، وكان مأمورا بالتأخر عن الجيش لاستطلاع الطرق وإخبار الجيش إذا ما أراد الأعداء مباغتتهم من الخلف، فأتى إلى السيدة عائشة فعرفها، وأناخ لها الجمل فركبت، والتحقا بالركب.

ومن هنا بدأت قصة حادث الإفك، فقد استغل عبدالله بن أبى بن سلول تأخر السيدة عائشة ووصولها مع صفوان، وبث تهمة ارتكاب السيدة عائشة لفاحشة الزنا، وسار المنافقون بالكلام، واهتم لها رسول الله هما كبيرا، فقد رافق كلام الناس انقطاع فى الوحى، وكانت السيدة عائشة آنذاك تعانى من مرض أصابها، ولم تصلها التهم إلا بعد شهر، ولما عرفت واصلت الليل بالنهار باكية حتى نزلت براءتها من الله فى القرآن: إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِى تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَـذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ.



وفاة الرسول على صدر السيدة عائشة نالت السيدة عائشة رضى الله عنها، شرفا عظيما بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حجرتها وفى بيتها وعلى صدرها، فعندما مرض النبى مرضه الأخير، كانت رغبته أن يُمرّض فى بيت عائشة، فأذنت له زوجاته، فظل النبى الكريم فى بيت السيدة عائشة حتى توفى، وفى يوم الوفاة دخل عبدالرحمن بن أبى بكر وبيده السواك، وعائشة مسندة النبى محمد إلى صدرها، فرأته ينظر إلى عبدالرحمن فعرفت أنه يحب السواك، فقالت: آخذه لك، فأشار النبى برأسه «نعم»، فناولته فاشتد عليه، فقالت: ألينه لك؟ فأشار برأسه أن نعم، فلينته، ودفن النبى صلى الله عليه وسلم فى حجرة السيدة عائشة فى المكان الذى توفى فيه.



حياة السيدة عائشة بعد وفاة النبى بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم واختيار أبى بكر خليفة للمسلمين، لزمت السيدة عائشة حجرتها، ولما أراد أزواج النبى أن يرسلن عثمان إلى أبى بكر يسألنه ميراثهن من النبى محمد، استنكرت السيدة عائشة وقالت لهن: «أليس قد قال رسول الله لا نُورَثُ ما تركنا فهو صدقة»، ولم تطل خلافة أبى بكر، فحضرته الوفاة بعد سنتين وثلاثة أشهر وعشر ليال من خلافته، وقد أشرفت عائشة على مرض أبيها، وقد أوصى أبو بكر السيدة عائشة أن يدفن بجوار النبى محمد، فلما توفى حفر له فى حجرة عائشة، وجُعل رأسه عند كتفى النبى محمد، بعد وفاة أبى بكر، كرّست السيدة عائشة حياتها لنشر الدين الإسلامى، فكانت تروى الحديث وتفتى فى أمور الدين.



وفاة السيدة عائشة بعد انتقال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بسبعة وأربعين عاما، توفيت السيدة عائشة رضى الله عنها ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة 58 من الهجرة الموافق 678 من الميلاد فى خلافة معاوية وهى ابنة ستة وستين سنة ودفنت بالبقيع، وصلى عليها أبو هريرة رضى الله عنه.



