للمرة الأولى.. ترامب يعترف بخسارته أمام بايدن: لم أفز في انتخابات 2020

كتبت: نهال أبو السعود

أثار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الدهشة بعد أن اعترف على ما يبدو بخسارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مقطع فيديو نشره موقع The Atlantic مساء الاثنين.

قال ترامب ، الذي رفض مرارًا فوز بايدن في الانتخابات: "لم أفز بالانتخابات" ، أثناء حديثه في يوليو أمام لجنة من المؤرخين عقدها جوليان زيليزر ، الأستاذ في جامعة برينستون ومحرر "رئاسة دونالد ترامب: أول التقييم التاريخي ".

ومع ذلك ، قال ترامب زورًا أيضًا إن التصويت "تم التلاعب به وخسره"، جاءت التعليقات بعد ثمانية أشهر من الانتخابات وبعد ستة أشهر من أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذين سعوا لإلغاء هزيمته.

قال ترامب في اجتماع حاشد في ميتشجان الأسبوع الماضي: "الانتخابات الرئاسية كانت مزورة وسرقت ، وبسبب ذلك يتم تدمير بلادنا.. لقد فزنا ..فزنا بالفعل. ... لقد فزنا كثيرا ، وليس قليلا ".

ادعى ترامب مرارًا وتكرارًا وجود أصوات مزورة في ولايات ، بما في ذلك بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان وجورجيا ، من شأنها تغيير نتيجة الانتخابات. ولم يجد الخبراء ومسؤولو الانتخابات أي دليل يدعم مثل هذه المزاعم.

رفض المدعي العام آنذاك ويليام بار مزاعم ترامب في ديسمبر 2020 ، قائلاً إن وزارة العدل لم تكشف عن أي تزوير واسع النطاق للناخبين.

كان أول قبول واضح له بالهزيمة في 7 يناير 2021، في اليوم التالي لأحداث الشغب في الكابيتول ، عندما أقر بأن بايدن سيتولى منصبه في يوم التنصيب.

لكن العديد من حلفاء ترامب الجمهوريين في الكونجرس ، استمروا في تبني الرواية عن المخالفات في الاقتراع.

تتفق الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين مع مزاعم ترامب بأن الانتخابات سُرقت ، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ماساتشوستس في أمهيرست في ديسمبر أن 21 في المائة فقط من الجمهوريين في سن التصويت يعتقدون أن بايدن فاز في الانتخابات بشكل شرعي.