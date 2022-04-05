اليوم السابع
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للمرة الأولى.. ترامب يعترف بخسارته أمام بايدن: لم أفز في انتخابات 2020

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 11:17 م
للمرة الأولى.. ترامب يعترف بخسارته أمام بايدن: لم أفز في انتخابات 2020 ترامب وبايدن
كتبت: نهال أبو السعود

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أثار الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الدهشة بعد أن اعترف على ما يبدو بخسارة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في مقطع فيديو نشره موقع The Atlantic مساء الاثنين.

 

قال ترامب ، الذي رفض مرارًا فوز بايدن في الانتخابات: "لم أفز بالانتخابات" ، أثناء حديثه في يوليو أمام لجنة من المؤرخين عقدها جوليان زيليزر ، الأستاذ في جامعة برينستون ومحرر "رئاسة دونالد ترامب: أول التقييم التاريخي ".

 

ومع ذلك ، قال ترامب زورًا أيضًا إن التصويت "تم التلاعب به وخسره"، جاءت التعليقات بعد ثمانية أشهر من الانتخابات وبعد ستة أشهر من أعمال الشغب في 6 يناير 2021 في مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب الذين سعوا لإلغاء هزيمته.

 

قال ترامب في اجتماع حاشد في ميتشجان الأسبوع الماضي: "الانتخابات الرئاسية كانت مزورة وسرقت ، وبسبب ذلك يتم تدمير بلادنا.. لقد فزنا ..فزنا بالفعل. ... لقد فزنا كثيرا ، وليس قليلا ".

 

ادعى ترامب مرارًا وتكرارًا وجود أصوات مزورة في ولايات ، بما في ذلك بنسلفانيا وويسكونسن وميشيجان وجورجيا ، من شأنها تغيير نتيجة الانتخابات. ولم يجد الخبراء ومسؤولو الانتخابات أي دليل يدعم مثل هذه المزاعم.

 

رفض المدعي العام آنذاك ويليام بار مزاعم ترامب في ديسمبر 2020 ، قائلاً إن وزارة العدل لم تكشف عن أي تزوير واسع النطاق للناخبين.

 

كان أول قبول واضح له بالهزيمة في 7 يناير 2021، في اليوم التالي لأحداث الشغب في الكابيتول ، عندما أقر بأن بايدن سيتولى منصبه في يوم التنصيب.

 

لكن العديد من حلفاء ترامب الجمهوريين في الكونجرس ، استمروا في تبني الرواية عن المخالفات في الاقتراع.

 

تتفق الغالبية العظمى من الناخبين الجمهوريين مع مزاعم ترامب بأن الانتخابات سُرقت ، أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة ماساتشوستس في أمهيرست في ديسمبر أن 21 في المائة فقط من الجمهوريين في سن التصويت يعتقدون أن بايدن فاز في الانتخابات بشكل شرعي.


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الكونجرس الأمريكي

الانتخابات الامريكية 2020

اقتحام الكونجرس

شغب الكابيتول

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