ووفقا لبيان لبنك الاستثمار الأوروبى، يعمل التمويل المدعوم بضمان الاتحاد الأوروبي على تعزيز الاستثمارات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي منها فنلندا واليونان وأيرلندا وإيطاليا وبولندا والبرتغال واسبانيا من خلال نافذة الاستثمارات والمهارات الاجتماعية في برنامج InvestEU ونافذة البنية التحتية المستدامة، بالإضافة إلى تعبئة الاستثمارات الخاصة لأولويات سياسة الاتحاد الأوروبي مثل الصفقة الخضراء الأوروبية والتحول الرقمى.

ويضمن البرنامج توفير ضمان ميزانية الاتحاد الأوروبي بقيمة 26.2 مليار يورو لدعم عمليات التمويل والاستثمار للقطاعين العام والخاص وكذلك ضخ ما لا يقل عن 372 مليار يورو في استثمارات إضافية بحلول عام 2027؛ ما يعود بالفائدة على الأفراد والشركات في جميع أنحاء أوروبا، وتنفذ مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي 75% من ضمان ميزانية الاتحاد الأوروبى.