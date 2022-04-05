قطع مياه الشرب 5 ساعات ببعض المناطق بحى غرب المنصورة

الدقهليه - شريف الديب

طالبت رئاسة حى غرب المنصورة برئاسة اللواء صبرى محمد عبده رئيس الحى غرب، المواطنين والهيئات والمصالح الحكومية، والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجتهم من مياه الشرب بالفترة من الساعة 9 مساء ليوم الثلاثاء الموافق 5 أبريل 2022 وحتى الساعة 3 صباحا .

وأكدت رئاسة الحى، أنه سيتم قطع مياه الشرب، نظرا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية بربط خط 12 بوصه بمنطقة شارع عبد السلام عارف بخط 12 بوصه بلاستيك بشارع الترعه ، الأمر الذى يستدعى قطع المياه عن بعض المناطق ، والمناطق المتاثرة بانقطاع المياه ، من ميدان الساعه بعبد السلام عارف حتى ساميه الجمل ، واول شارع الترعه من عبدالسلام عارف حتى ميدان الاديب .