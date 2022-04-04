قطع المياه عن مدينة شبين الكوم بالمنوفية وضواحيها لغسيل الشبكات اليوم

المنوفية - محمد فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، قطع المياه اليوم الاثنين عن مدينة شبين الكوم وضواحيها كفر المصيلحة وميت خاقان، من الساعة 9 صباحًا، وحتى الساعة 12 ظهراً من نفس اليوم لغسيل الشبكات وتطهير الخزانات.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولى الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لاستخدامها خلال تلك الفترة المذكورة.

وكانت نظمت إدارتا التوعية والتدريب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ندوة توعوية وورشة عمل للمواطنين والعاملين بجميع المصالح الحكومية بأشمون في إطار مبادرة حياة كريمة، وذلك بمقر قاعة الاجتماعات والمؤتمرات بديوان عام مجلس مدينة أشمون .

وقال الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، إن فريق التوعية قام بعمل ندوات توعوية بمركز ومدينة أشمون ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تناولت الندوة التعريف بالمشاريع القومية المقامة بقرى مركز أشمون ضمن المبادرة، وكيفية التعامل معها، والحفاظ عليها، والتوعية ببعض الأساسيات الرئيسية كالسباكة المنزلية، والسلامة والصحة المهنية ، والاسعافات الأولية ، وكذلك أهمية الحفاظ على مياه الشرب وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي وكيفية تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل لها ، كما تم استعراض خدمات الشركة، وطرق التواصل مع المواطنين، وكيفية توصيل المواطن لشكواه، وحلها في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن للشركة"125" وكيفية تطبيق برنامج قراءتي لتسجيل القراءات إلكترونياً لتلافي حدوث أي مشاكل أو معوقات.