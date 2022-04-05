قراء يشاركون بصور لزينة رمضان من المحافظات احتفالا بقدوم الشهر الكريم

أمنية فايد

شارك عدد من القراء بصور لشوارعهم المزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم، وذلك ضمن مبادرة "رمضان جانا" التى أطلقتها خدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع".



شارك هيثم محمد عبد الرحمن، والمقيم بحى الجمالية، بعدد من الصور لحارة عمر شاهين بعزبة برقوق منطقة قايتباى التابعة لحى الجمالية محافظة القاهرة المزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم.













كما شارك محمد علاء الدين عبد الحليم رزق حواس، من محافظة الاسكندرية، بعدد من الصور من منطقة الحواسين بالقباري بغرب الإسكندرية بعد ان اشترك عدد من شباب الحى لعمل فانوس يصل طولة إلى 8.90 متر بمجهوداتهم الذاتيه والبدائيه.























وشارك علي محمد عبد الحميد، من محافظة المنيا، بعدد من الصور من شارع 10 حى طه السبع المزينة احتفالا بشهر رمضان الكريم.



وفى مثل هذه الأيام يتفق شباب وأطفال الحى لعمل الزينة الرمضانية الملونة لإضافة أجواء البهجة على الشوارع، وفى بعض المنازل يقوموا بتزيين المنازل بالمفارش الرمضانية والفوانيس لإسعاد الأطفال بهذه العادة الرمضانية الجميلة.



وبمناسبة شهر رمضان الكريم يطلق "اليوم السابع" مبادرة "رمضان جانا" ويمكنك المشاركة في هذه المبادرة بصور لزينة رمضان في الشارع والمنازل وذلك عبر رسائل الحساب الخاص للجريدة على موقع "فيس بوك" أو عبر الواتس آب على الرقم التالى 01280003799 على أن تنشر الأخبار المصورة باسم القراء.