غرق صبى فى ترعة الحميدات جنوب الأقصر أثناء السباحة هربًا من الطقس الحار

الأقصر - أحمد مرعى

لقى صبى مصرعه غرقا أثناء السباحة فى ترعة الحميدات أمام منزله، عصر اليوم الثلاثاء، بمركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، وذلك هرباً من ارتفاع درجة الحرارة خلال نهار شهر رمضان، وتم انتشال جثمانه وتسليمه لذويه لدفنه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، إخطاراً من مأمور مركز شرطة إسنا، يفيد بورود بلاغا بغرق صبى في ترعة قرية الحميدات بإسنا دائرة المركز، وانتقلت علي الفور لمكان الواقعة اللواء دكتور ولاء رضوان مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، والعميد محمد الطيب رئيس فرع البحث الجنائى بإسنا وأرمنت، والعقيد مروان عاطف مأمور مركز شرطة إسنا، والرائد أحمد عبد الخالق قوره معاون أول مباحث المركز، وضابط وأفراد المباحث الجنائية، وقوات الإنقاذ النهري، إلى محل البلاغ، وقوات الإنقاذ النهري، ومساعدة الأهالي من تم استخراج الجثة.

وتبين من التحريات الأولية والفحص لموقع الحادث، أن الجثة لصبى يدعي "خضري.ن.م" يبلغ من العمر 15 سنة، وأنه أثناء نزوله للإستحمام فى الترعة هرباً من حرارة الجو فى نهار شهر رمضان، لقي مصرعه غرقا بعد ان جرفه التيار لعدم اجادته السباحة، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.