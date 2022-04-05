شاهد بـ"تنظيم أجناد مصر": الأهالي قبضوا على المتهم بزرع قنبلة في ميدان الجلاء

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده من 6 سنوات، يوم 5 ابريل 2016، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطرة، استمعت لأقوال الشهود فى محاكمة42 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى.

كان تشكيل الدائرة فى ذلك الوقت تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وخلال تلك الجلسة استمعت المحكمة لشاهد الإثبات محمود على، يعمل أمين شرطة بمرور الجيزة، و قال بعد حلف اليمين إنه كان متوجها لمرور الدقى لإثبات حضوره، فسمع استغاثة على جهاز "اللاسلكى" من النجدة، تفيد بانفجار قنبلة بميدان الجلاء، وعلى الفور توجه إلى مكان الانفجار، فوجد الأهالى ألقوا القبض على الشخص الذى زرع القنبلة.

وأضاف الشاهد أنه اصطحب المتهم داخل سيارة ميكروباص لتسليمه لقسم شرطة العجوزة، مشيرا إلى أن المتهم حاول التعدى عليه والحصول على سلاحه الميرى، وأنه تمكن من السيطرة عليه بمساعدة أحد زملائه يدعى "ماجد".

وكانت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، قد حددت جلسة 25 يوليو الماضى كأولى جلسات استئناف محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر"، بعد أن رفضت طلب رد المحكمة المُقَدَّم من دفاع المتهم "بلال.إ.ص"، مع 12 آخرين، بالتسبب فى مقتل 3 ضباط و3 أفراد شرطة، والشروع فى قتل أكثر من 100 ضابط، واستهداف المنشآت الشرطية وكمائن الأمن.