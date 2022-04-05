روسيا تسلم أكثر من 650 طن من المساعدات الإنسانية لدونباس ومناطق أوكرانية

وكالات الأنباء

سلمت وزارة الطوارئ الروسية أكثر من 650 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتى دونيتسك ولوجانسك وقرى ومدن أوكرانية.

وقال مصدر حسبما نقلت "روسيا اليوم"، "اليوم الثلاثاء، تم تسليم أكثر من 650 طنا من المساعدات الإنسانية إلى جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك الشعبيتين وأوكرانيا.

وسلمت هذه المساعدات قوافل حافلات مركزى الإنقاذ فى دونسكوى ونوجينسك التابعين لوزارة الطوارئ الروسية.. وتضمنت المواد الغذائية والأساسيات".

وفي خاركوف، سلم الجيش الروسى أكثر من 10 أطنان من المساعدات الإنسانية لسكان منطقة خاركوف.