وقال جروشكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "هذا القرار يضرب العلاقات الثنائية مع هذه البلدان"، مضيفا أن "قرار طرد دبلوماسيين يأتى فى إطار حملة مخطط لها مسبقا".

وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، قد صرحت، في وقت سابق اليوم، بأن موسكو سترد على الخطوات غير الودية تجاه روسيا بشكل مناسب.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، فيما قررت وزارة الخارجية الدنماركية طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا، قالت إنهم ضباط مخابرات يعملون في البلاد تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في كوبنهاجن.