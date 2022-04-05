حذر نائب وزير الخارجية الروسى، ألكسندر جروشكو، من تداعيات طويلة الأمد جراء طرد دبلوماسيين روس من بعض الدول الأوروبية.
وقال جروشكو - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن "هذا القرار يضرب العلاقات الثنائية مع هذه البلدان"، مضيفا أن "قرار طرد دبلوماسيين يأتى فى إطار حملة مخطط لها مسبقا".
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، قد صرحت، في وقت سابق اليوم، بأن موسكو سترد على الخطوات غير الودية تجاه روسيا بشكل مناسب.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو أن روما طردت 30 دبلوماسيًا روسيًا "لأسباب تتعلق بالأمن القومي"، فيما قررت وزارة الخارجية الدنماركية طرد 15 دبلوماسيًا روسيًا، قالت إنهم ضباط مخابرات يعملون في البلاد تحت غطاء دبلوماسي في السفارة الروسية في كوبنهاجن.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو سترد على طرد دبلوماسييها من إيطاليا.
وأضافت المتحدثة - في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو ستتخذ إجراءات انتقامية ضد إيطاليا بسبب طرد دبلوماسيين روس"، مشيرة إلى أن "روسيا ستتخذ الإجراءات ذات الصلة ضد موظفي البعثات الخارجية لهذا البلد".
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