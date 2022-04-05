رئيس جامعة أسيوط يتابع أعمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوى الجديدة.. صور

أسيوط – فريق المحافظات

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على حرص إدارة الجامعة على تسخير كافة إمكانيات الجامعة البشرية والمادية من أجل استمرار حركة تطوير الخدمات الطبية المقدمة بها ما يضمن لها تلبية الأعداد المتزايدة من المرضى المترددين عليها بمختلف الأقسام الطبية والذى يتجاوز عددهم 2 مليون مريض سنوياً، وكذلك بما يواكب الخدمات الطبية المتقدمة فى مختلف التخصصات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها رئيس جامعة أسيوط لمتابعة تجهيز وحدة الغسيل الكلوى الجديدة والتى رافقه فيها الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية،والدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة،والدكتور علاء عبد المنعم مدير المستشفى الجامعى الرئيسى والدكتورة عفت عبد الهادى رئيس الوحدة والمهندسة عبير محمود مدير عام الشئون الهندسية .

وصرح الدكتور طارق الجمال خلال الجولة أن العمل جارى لإنهاء تجهيز المقر الجديد لوحدة الغسيل الكلوى والذى تبلغ مساحته 1500 متر مربع وبطاقة استيعابية تبلغ 75 سرير مزودة بأحدث أجهزة الغسيل الكلوى ووحدة للعناية المركزة وبمساحات بينية تحافظ على الخصوصية بين المرضى ومزودة بأحدث الأجهزة الطبية.

وأشار الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن وحدة الغسيل الكلوى الجديدة تأتى امتداداً للوحدة القائمة على الغسيل الكلوى حالياً والتى تشهد إقبالاً كثيفاً من مرضى الغسيل يومياً ويتم العمل بها على فترات متناوبة طوال اليوم، معلناً ان وحدة الغسيل الكلوى الجديدة هى أول وحدة على مستوى مستشفيات الجامعات المصرية يتم تطبيق بها نظام معالجة الخلط المركزى لخدمة المرضى على مدار 24 ساعة .

وأشار الدكتور إيهاب فوزى المدير التنفيذى لمستشفيات أسيوط الجامعية أن جولة رئيس الجامعة تضمنت كذلك تفقده لمجمع الصيدليات الرئيسى والذى تم تجهيزه بالدور الرابع بالمستشفى الجامعى الرئيسى لخدمة كافة المستشفيات الجامعية وخدمة الأقسام الطبية المجانية والخاصة على نحو مركزى .



تجهيز وحدة الغسيل الكلوى



تجهيز وحدة الغسيل الكلوى



جانب من متابعة رئيس الجامعة للاعمال بوحدة الغسيل الكلوى

جولة رئيس جامعة أسيوط لمتابعة أعمال وحدة الغسيل الكلوى

رئيس جامعة أسيوط أثناء توجه لوحدة الغسيل الكلوى