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دور مشروعات تحديث نظم إشارات السكة الحديد فى خفض حوادث القطارات.. التفاصيل

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 09:00 ص
دور مشروعات تحديث نظم إشارات السكة الحديد فى خفض حوادث القطارات.. التفاصيل هيئة السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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تنفذ هيئة السكة الحديد، مشروعات كبرى لتحديث نظم الإشارات بطول خطوط السكة الحديد من "الإسكندرية حتى الأقصر"، بتكلفة تصل إلى 12 مليار جنيه.
 
ويقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن هذا النظام المستحدث، خلال التقرير التالى:
 
1ـ المشروعات الحالية لتحديث نظم إشارات السكك الحديدية تهدف إلى استبدال النظام الحالي الكهربي القديم بآخر إلكتروني حديث.
 
2ـ النظام الجديد سيساعد على زيادة عدد الرحلات في اليوم.
 
3ـ نظام الإشارات الحديث يساهم في تحقيق أعلى معدلات  السلامة والأمان.
 
4ـ نظام الإشارات والاتصالات الجديد يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة.
 
5ـ النظام يتضمن تزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.
 
6ـ النظام الجديد يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
 
7ـ جاري ومخطط تنفيذ مشروعات لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900كم بتكلفة  50 مليار جنيه.
 
8ـ مشروعات تحديث نظم الإشارات الجارى تنفيذها متوقع انتهاءها نهاية 2024.
 
 

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