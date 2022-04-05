خيط الجريمة.. ذبح شقيقه المسن بسبب خلافات قديمة فى بولاق أبو العلا

كتب: سليم على

قدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات "خيط الجريمة"، والتي يسرد فيها قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة، تلك القصص ليست دربا من الخيال، وإنما هى قصص حقيقة على أرض الواقع، بذل رجال الأمن جهودا مكثفة حتى وصلوا إلى "خيط الجريمة".

قاد الأهالى بمنطقة بولاق أبو العلا، رجال النيابة لكشف جريمة قيام شاب بقتل شقيقه الأكبر بدائرة القسم بسبب خلافات قديمة بينهما، حيث اكتشف الاهالى جثة المجنى عليه داخل شقته على الفور قاموا بإخطار رجال المباحث بقسم شرطة بولاق أبو العلاء، وفور وصولهم تبين أن الجثة بكامل ملابسها وبها ذبح قطعى في منطقة الرقبة، وأفاد شهود العيان أنهم سمعوا صوت مشادة كلامية بين المجنى عليه وشقيقه الأصغر، بعدها هدأ الصوت توجهوا لمنزل المجنى عليه للتهدئة بينهم وجود المجنى عليه يفترش الأرض وبه ذبح قطعى في منطقة الرقبة، حيث تبين أن شقيقه ضربه بسلاح ابيض وفر هاربا.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبالتحقيق معه وتكثيف الضغط عليه اعترف بارتكاب الواقعة، نظرا لوجود خلافات قديمة بينهما، قررت النيابة بعد انتهاء التحقيقات احالته لمحكمة الجنايات، ووجهت له تهمة القتل.

كان قسم شرطة بولاق أبو العلا، تلقى بلاغا من الأهالى بمقتل مسن في دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة "ع. ا " في العقد الخامس من العمر، إثر إصابته بجرح ذبحي في الرقبة وطعنه نافذه في الصدر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران، وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقه الأصغر بسبب خلافات بينهما، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدى قام خلالها المتهم بذبح شقيقه وتسديد له عدة طعنات متفرقة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت رجال مباحث بولاق أبو العلا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما.