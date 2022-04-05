خريجة خدمة اجتماعية.. التحريات تكشف شهادة خبيرة التغذية المقبوض عليها

كتب محمود عبد الراضي

كشفت التحريات والتحقيقات مع خبيرة التغذية المقبوض عليها، والتي تزعم قدرتها على علاج السمنة، بأنها ليست طبيبة، وحاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية – مقيمة بالقاهرة"، حيث جاء ذلك بعدما نجحت أجهزة الأمن في ضبط سيدة لقيامها بالتدليس على المواطنين وآخر لمساعدتها فى ترويج التركيبات الدوائية، عقب رصد الأجهزة الأمنية لظهورها على بعض القنوات الفضائية وعبر المواقع التواصل الاجتماعى وإيهام المواطنين بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة.

عقب رصد الأجهزة الأمنية لظهور إحدى السيدات على بعض القنوات الفضائية والإدعاء بقدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، قامت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة برصد وتتبع نشاط المذكورة للوقوف على أبعاد نشاطها المشار إليه، حيث تبين قيامها بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الاجتماعى "يوتيوب" وصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "بدون ترخيص من الجهات المعنية"، والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها من خلال إعلانات تقوم بتصويرها وبثها دون ترخيص من الجهات المختصة، بالإشتراك مع (أحد المندوبين التابعين للمتهمة، مقيم بذات دائرة القسم) ويقومان بالاتجار فى أدوية يتم تصنيعها من مكونات مجهولة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى، وبحوزته (سيارة ملك أحد أصدقائه - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على "آثار ودلائل لإدارته العمل اليومى لتحركات البيع وتوصيل الطلبات - محادثات صوتية من المتهمة الأولى عن عمليات توصيل الطلبات والمنتجات – مجموعة من العقاقير الطبية "مجهولة المصدر")، كما أمكن ضبط المتهمة الأولى وبحوزتها (هاتف محمولن، بفحصه فنياً تبين أنه يحوى آثارا ودلائل تؤكد نشاطها على النحو المشار إليه)، وبمواجهة المتهمان أقرا ملكيتهما للمضبوطات وارتكابهما تلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.