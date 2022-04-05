جيش أوكرانيا: القوات الروسية تستعد لشن هجوم جنوب شرق البلاد

كتبت ريم عبد الحميد

قال الجيش الأوكرانى إن القوات الروسية كانت تستعد اليوم، الثلاثاء، لهجوم فى جنوب شرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرت وكالة أسوشيتدبرس، فى الوقت الذى يستعد فيه الرئيس فولوديمير زيلينسكى لإلقاء خطاب أمام مجلس الأمن الدولى فى ظل تزايد الغضب حول ظهور أدلة على تعمد قتل الجنود الروس للمدنيين.

وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الروسية توجه الجنود صوب شرق أوكرانيا للسيطرة على المنطقة الصناعية العامة المعروفة باسم دونباس. وجاء هذا فى اعقاب انسحاب روسى من البلدات المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف، والذى أدى إلى اكتشاف جثث والترويج لاتهامات بارتكاب جرائم حرب والمطالبة بمزيد من العقوبات الأكثر صرامة ضد موسكو.

وتركز القوات الروسية على محاصرة مدن بوباسنا وروبيزهن فى دونيتسك ولوهانسك وميناء ماريوبول الواقع على البحر الأسود، بحسب ما قالت هيئة الأركان الأوكرانية على صفحتها على فيس بوك.

وتخضع لوهانسك ودونتسك لسيطرة انفصاليين مؤيدين لروسيا واعترفت بهما موسكو كدول مستقلة.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية إن الوصول إلى خاراطكيف فى الشرق، وهى ثانى أكبر المدن الأوكرانية قد تم منعه.

وأضاف البيان: إن العدو يعيد تجميع قواته ويركز جهوده على عملية هجومية فى شرق البلاد. والهدف هو فرض سيطرة كاملة على أراضى منطقتى دونيتسك ولوهانسك.

ويخطط الرئيس الأوكرانى لإلقاء كلمة افتراضيا أمام مجلس الأمن الدولى اليوم الثلاثاء فى ظل مطالب بإجراء تحقيق حول احتمال ارتكاب جرائم حرب.

وكانت فرنسا وألمانيا قد قامتا بطرد دبلوماسيين روس، وأشارتا إلى أنهما جواسيس، بينما قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إن بوتين ينبغى أن يتم محاكمته بارتكاب جرائم حرب.