تموين قنا تحرر 21 قضية تموينية فى اليوم الثالث لرمضان

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مراكز "فرشوط - قنا – قوص" ، أسفرت عن تحرير 21 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وأضاف الداودي، أن المخالفات التموينية شملت تحرير 8 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، 4 محضر تصرف فى دقيق مخابز، محضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، محضرين عدم نظافة أدوات العجن، وعدد محضر عدم إعطاء بون، محضر تصرف في" 10 شكارة" دقيق مخابز، ومخالفة توقف عن الإنتاج، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.