تموين قنا تحرر 1056 محضر بيع سلع منتهية الصلاحية خلال شهر

قنا صابر سعيد

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة قنا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، بتوجيهات اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، حملات مكثَّفة على الأسواق بمراكز المحافظة المختلفة، مما أسفر عن ضبط آلاف السلع الغذائية والاستهلاكية منتهية الصلاحية، فضلا عن تحرير 1056 محضر مخالفة خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأوضح أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن السلع التموينية التى تم ضبطها شملت 602 عبوة زيت طعام، و 770 عبوة ملح طعام، و 7 طن، 250 كيلو أرز، و 5 طن و 910 كيلو سكر ، و 6 طن و 700 كيلو دقيق فاخر، بالإضافة إلى 42 عبوة سمن نباتي، و 401 صنف وقطعة مصنعات غذائية متنوعة، كما شملت المضبوطات 93 كيلو من اللحوم المتنوعة، و 107 علبة حلويات، و2 طن أسمنت، و 332 قطعة من أدوات العمارة، و 117 قطعة من الأدوات الصحية ، و 14436عبوة منظفات صناعية، و 31 قطعة من الملابس، و 24 عبوة مستحضرات تجميل تم التحفظ عليهم،وطن ردة خشنة، و3 طن 500 كيلو علف حيوان.

وأضاف السيد أن إدارة الرقابة التموينية بقنا نجحت فى تحرير 1056 بواقع 261 محضر للمخابز والمطاحن ما بين محاضر عدم مطابقة للمواصفات، وتوقف وغلق وغيرها، و795 محضر متنوع للأسواق، من بينها 19 محاضر لمخابز بدون ترخيص، و 46 محضر عدم صلاحية، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية على الأسواق لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة المواطنين.